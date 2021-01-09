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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عقيلة صالح: لا نتلقى أوامر من تركيا أو غيرها

السبت 09/يناير/2021 - 01:16 م
عقيلة صالح
عقيلة صالح
مروة عنبر
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نفى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح الأنباء التى تداولتها بعض وسائل الإعلام حول إرساله مبعوث من قبله إلى تركيا.

وأكد صالح في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن البرلمان لا يتلقى أوامر من أحد"، متابعا" نحن لا نتسول ولا نتلقى أوامر من تركيا أو غيرها".

ونفى صالح بشكل قاطع التواصل مع تركيا عبر مبعوث خاص، مشددا في الوقت نفسه على أنه لن يتردد في التواصل مع الدول الفاعلة في الأزمة الليبية دون مساس بالسيادة والثوابت الوطنية، وفقا لقناة العربية.

وتابع صالح "نعمل من أجل استقرار بلادنا وكل خطواتنا واضحة أمام الشعب الليبي، مؤكدا أن مصلحة الشعب الليبي فوق كل اعتبار وأن أمن واستقرار ليييا هو الهدف الأول".

جاءت تصريحات صالح عقب الأنباء التى ترددت حول عقد اجتماع أمس في أنقرة جمع أطرافا من طرابلس من أجل مناقشة مسألة الفصائل المسلحة في العاصمة الليبية، كما أفيد بأن وفدا من البرلمان التقى مسؤولين أتراك.

وفى السياق، قال النائب وعضو لجنة الدفاع في البرلمان علي التكبالي إن تركيا لن يهدأ لها بال إلا عندما تحول طرابلس إلى مدينة تركية، موضحا أن استضافتها وإشرافها على اجتماع أمني مع كبار مسؤولي الوفاق وقادة المليشيات المسلحة يندرج في إطار هذا المخطط، وفقا للعربية.

وأضاف التكبالي أن تركيا تريد من وراء هذا الاجتماع التخلص من المليشيات المسلحة المعارضة والمناهضة لها في غرب ليبيا عبر ضربة عسكرية بدأت الإعداد لها مع قادة المليشيات الموالين الذين تستضيفهم هذه الفترة لإذابة خلافاتهم واحتوائهم، من أجل إحكام سيطرتها على غرب ليبيا دون مشاكل.

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