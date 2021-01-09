حي شبرا يوقف أعمال بناء مخالف ويطارد إشغالات المحلات

قام محمد عبد الوهاب محمد رئيس حى شبرا، أثناء المرور اليومي بإيقاف أعمال مخالفة بإحدى المحلات التجارية في المهد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.وقام محمد عبد الوهاب محمد رئيس حى شبرا بشن حملة مكبرة على تجار الرايش بمساكن أحمد حلمي بشبرا لإزالة كافة الإشغالات والمخالفات من أمام العقارات السكنية وغيرها التي تتسبب في تلوث بيئي والحفاظ على صحة المواطنين بشبرا.كما قام محمد عبد الوهاب محمد رئيس حى شبرا بشن حملات مكبرة مستمرة لإزالة كافة الإشغالات والمخالفات من أمام المحلات المخالفة وغيرها من الشوارع التي تعوق حركة المارة وحركة المرور بشارع العطار ومتفرعاته بشبرا.