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مصر

وفد التخطيط يتابع جولته لزيارة مستشفيات التكامل في 3 محافظات

السبت 09/يناير/2021 - 12:07 م
مستشفيات التكامل
مستشفيات التكامل
أميرة ممدوح
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واصل وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية زياراته لمتابعة مستشفيات التكامل بالمحافظات.

وتوجه الوفد لزيارة مستشفي منشأة البكاري (مركز رعاية أولية)، ومستشفى ناهيا، ومستشفى تطون التكاملي بالجيزة، وأبو جندير التكاملي بمحافظة الفيوم، كما توجه الوفد لمحافظة المنوفية لزيارة المستشفى التكاملي بجزي، والوحدة الصحية بطملاي.

ولفتت الدكتورة هالة السعيد إلى أهمية مستشفيات التكامل في تقديم الخدمات العلاجية فضلًا عن كونها عامل مهم وضروري في عملية تطبيق التأمين الصحي الشامل الذي تسعى الدولة لتحقيقه، والذى يعتمد على وحدات طب الأسرة والملف العائلى وطبيب الأسرة فى تقديم الخدمات الطبية للجمهور، خاصة سكان القرى على امتداد محافظات الجمهورية، متابعه أن انتشار تلك المستشفيات في عدد كبير من المحافظات يدعم تحقيق فكر التأمين الصحي الشامل.

وأكدت السعيد حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على متابعة مستشفيات التكامل وبحث التحديات التي تواجه تشغيل بعضها والعمل مع الجهات المعنية على تقديم الدعم اللازم لها وذلك في ضوء اهتمام الدولة بقطاع الصحة وتوفير خدمات الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين حرصًا على سلامتهم.

ترأس وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إسماعيل يوسف رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بالوزارة، وبحضور شعراوي عبد المنعم، القائم بتسيير أعمال الإدارة المركزية لأنشطة الخدمات، ومشاركة ممثلي المجلس القومي للمرأة، ووزارة الصحة.

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