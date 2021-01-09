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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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فن

حقيقة زواج ناصيف زيتون من هيا مرعشلي.. وضغط أهله

السبت 09/يناير/2021 - 01:15 م
زواج ناصيف زيتون
زواج ناصيف زيتون من هيا مرعشلي
محمد قدري
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نرصد خلال هذا التقرير حقيقة زواج ناصيف زيتون من هيا مرعشلي النجمة السورية، بعد أن أصبح ناصيف زيتون تريند في بلاد الشام خلال الساعات الماضية دون أن يصدر أغنية أو عملا فنيا مثل الوقت السابق الذي تصدر فيه محركات البحث.

حقيقة زواج ناصيف زيتون من هيا مرعشلي

تساءل البعض عن حقيقة زواج ناصيف زيتون من هيا مرعشلي وهل هي صحيحة أم لا مثل ما أثير من قبل لكن إدارة أعمال النجمة السورية خرجت ونفت كل تلك الأمور تماما مشيرة إلى أنها مجرد شائعات وليس لها أساس من الصحة وأنها غير مرتبطة بناصيف زيتون أو غيره، وبعد هذا النفي بدأ البعض يبحث عن سبب الضجة المتواجدة حول ناصيف ولماذا تواجد على رأس التريند.


وجد البعض أن السبب يعود إلى إعادة تقطيع مقابلة تلفزيونية قديمة للنجم السوري ناصيف زيتون قبل أكثر من 3 سنوات وانتشارها بكثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتحدث فيها عن ضغط أهله عليه من أجل الزواج مثل رغبة أي أسرة عربية تريد استقرار نجلها وأنه كان غير موافقا على هذا الأمر فهو يبحث عن مستقبله الفني فقط فنشر البعض هذا الفيديو على أنه حاليا مع انتشار شائعة ارتباطه بهيا فأصبح على رأس التريند خلال الساعات الماضية، فيما استغل البعض الأمر وطالبوه مزيد من الأغنيات خلال الفترة القادمة.

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