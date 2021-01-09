الحالة الصحية للفنان هادي الجيار بعد تمكن كورونا منه

تفاصيل الحالة الصحية للفنان هادي الجيار

وعلقت عنبر" عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، وقالت "أرجو الدعاء للصديق وعشرة العمر، الفنان العظيم هادي الجيار.. هو في حالة حرجة.. ربنا يشفيه ويعافيه ويخفف عنه".





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جاء ذلك بعد كشف المخرج تامر حمزة أمس عن إصابة الفنان هادي الجيار، بفيروس كورونا وأنه حاليا موجود داخل مستشفى الهرم، ويتواجد في العناية المركزة ووضعه على جهاز تنفس صناعي، وقدم عدد كبير من اهل الفن دعواته للفنان الكبير الذي يتواجد خلال الموسم الرمضاني لقادم ضمن طاقم مسلسل "الاختيار 2". جاء ذلك بعد كشف المخرج تامر حمزة أمس عن إصابة الفنان هادي الجيار، بفيروس كورونا وأنه حاليا موجود داخل مستشفى الهرم، ويتواجد في العناية المركزة ووضعه على جهاز تنفس صناعي، وقدم عدد كبير من اهل الفن دعواته للفنان الكبير الذي يتواجد خلال الموسم الرمضاني لقادم ضمن طاقم مسلسل "الاختيار 2".





كشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عن الحالة الصحية للفنان هادي الجيار، الذي دخل المستشفى دخل في حالة حرجة نتيجة إصابته بفيروس كورونا.