ضبط متهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالفيوم

تمكنت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن الفيوم أثناء المرور لملاحظة الحالة الأمنية بالطريق الصحراوى الغربى بدائرة مركز شرطة أطسا من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة المركز) حال قيادته إحدى السيارات.وضبط بحوزته مبالغ مالية "عملات أجنبية – محلية"، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.