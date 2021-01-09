مالى: مقتل اثنين من العسكريين خلال هجوم إرهابى شنه مسلحون مجهولون

أعلنت وزارة دفاع مالي مقتل اثنين من العسكريين شمالي البلاد، خلال هجوم إرهابي شنه مسلحون مجهولون.وذكرت الوزارة- في بيان، بثته إذاعة مالي الرسمية- أن "هذا الهجوم وقع عندما غادر العنصران اللواء الإقليمي للانضمام إلى نقطة التفتيش على الطريق المؤدي إلى (تين بكتو) قرب الحدود مع موريتانيا".