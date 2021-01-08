الشاعر خالد تاج الدين يعلن إصابته بكورونا

أعلن الشاعر الغنائي الكبير خالد تاج الدين إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك".وقال خالد تاج الدين: "الحمدلله بعد الأشعة المقطعية إيجابي كورونا.. بس قدها وقدود وهتعدي إن شاء الله.. ماتقلقوش هو دور برد بس غلس حبتين".يذكر أن هناك عددا كبيرا من الفنانين قد أصيبوا بالفيروس من بينهم الفنان كريم فهمي والفنانة يسرا والفنان هادي الجيار والفنان ماجد المصري والفنان عمرو وهبة وآخرون.