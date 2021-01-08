كورونا يمنع السكان من مغادرة مدينتين بالصين

أغلقت السلطات مدينتي شيجياتشوانج وشينجتاي بمقاطعة خيبي الصيني استجابة لأشد انتشار لفيروس كورونا في البلاد خلال شهور.ومن غير المسموح للسكان في شيجياتشوانج، العاصمة الإقليمية ذات الـ11 مليون نسمة، وشينجتاي، ذات السبعة ملايين نسمة، مغادرة مدنهما بدون تصريح خاص ويتم تطبيق قيود أخرى في المناطق السكنية.وحظرت بكين نفسها التجمعات الكبيرة في راس السنة الصينية التي تحل في 12 فبراير.