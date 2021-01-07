مكتب التحقيقات الفيدرالي: سنحاسب كل من هاجموا الكونجرس

أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، اليوم الخميس، أنه سيعمل مع شركائه على ضمان محاسبة من شاركوا في الهجوم على مبنى الكونجرس.وشدد مكتب التحقيقات الفيدرالي على أن ما حدث أمس من عنف وتدمير للممتلكات في مبنى الكونجرس انتهاك صارخ لمؤسسات الولايات المتحدة والعملية الديمقراطية برمتها.ودعا زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، في وقت سابق اليوم، إلى عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب من السلطة.وأكد زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي في بيان اليوم أنه إذا رفض مايك بنس نائب الرئيس ترامب الارتقاء لمستوى المسؤولية فعلى الكونجرس الانعقاد لمحاكمة ترامب، وفق قناة "العربية".وشدد شومر على أن أفضل طريقة لعزل الرئيس ترامب من السلطة هي أن يفعل نائبه مايك بنس التعديل 25 من الدستور.