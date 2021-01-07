النيابة تستكمل تحقيقاتها في حريق سوق العاشر بمدينة نصر

تستكمل نيابة مدينة نصر الجزئية تحقيقاتها في حريق سوق الحي العاشر، والتي تبين منها أن الحريق استمر 30 دقيقة، وتسبب في خسائر مالية تتخطى مليوني جنيه واستعجلت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الحريق.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة إخطارًا من اللواء هاني القاضي، مدير نجدة القاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق هائل بالسوق بالحي العاشر بمدينة نصر، وعلى الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية بالقاهرة تحت إشراف اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة.تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق التي بدورها أمرت بانتداب المعمل الجنائي لحصر الخسائر المادية.