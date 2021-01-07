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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

السيرة الذاتية للإعلامية دينا عبد الكريم المُعينة بمجلس النواب

الخميس 07/يناير/2021 - 07:24 م
دينا عبد الكريم
دينا عبد الكريم
إسلام نصير
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شملت قائمة الأسماء التي وقع عليها الاختيار للتعيين من قبل رئيس الجمهورية بمجلس النواب 2021، الدكتورة دينا عبد الكريم، المذيعة ومقدمة البرامج التلفزيونية وأمينة الإعلام المركزية بحزب مستقبل وطن.

ولدت الإعلامية دينا عبد الكريم يوم 21 يونيو 1980، وحصلت على بكالوريوس صيدلة من جامعة القاهرة عام 2002.

بدأت العمل في المجال الإعلامي عام 2001، وسبق لها وقدمت برنامج "القاهرة 360"، الذي يذاع على قناة "القاهرة والناس" الفضائية في 2015، وعملت كبير مذيعي قناة "سي تي في"، وكانت مديرة برامج قناة أغابي، بالإضافة إلى عملها في قناة سات 7 لمدة 7 سنوات، منذ انطلاقها في المجال الإعلامي

تولت عبد الكريم منصب مديرًا تنفيذيًا لقناة "الحرية" في مصر، وكانت ضمن المؤسسين لها، وتعمل كمدرس بكلية الإعلام جامعة مصر الدولية في 2016.

أصبحت الإعلامية دينا عبد الكريم، أول إعلامية قبطية تشارك في تقديم الندوات والمؤتمرات الرئاسية، منذ بداية عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شاركت في تقديم جلسة العمل الأولى بعنوان "رؤية مـصـر 2030"، ضمن فاعليات المؤتمر الدوري الرابع للشباب بالإسكندرية في عام 2017.

كما شاركت في إدارة جلسة بعنوان "تطوير النية الأساسية"، بحضور الرئيس السيسي، ومشاركة عدد من كبار رجال الدولة، بالإضافة إلى مشاركة 1300 من شباب وشابات محافظات وجامعات إقليم غرب الدلتا.

وشاركت الإعلامية دينا عبد الكريم في تقديم جلسة المؤتمر الرئاسي الأول لمبادرة حياة كريمة، ضمن فاعليات اليوم الثاني للمؤتمر الدوري السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية، يمثلون كل فئات الشباب المصري "شباب الجامعات والأحزاب والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وشباب من المبدعين والمبتكرين.

وشغلت دينا عبد الكريم، منصب أمينة الإعلام المركزية بحزب مستقبل وطن، في مايو 2018، وانضمت لفريق تقديم برنامج صباح الخير يا مصر 2020، ومن ثم تقديم برنامج " التاسعة" على شاشة التلفزيون المصري، لتقدم حلقة (الويك اند) الأسبوعية.

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