نواب جمهوريون يطالبون بعزل ترامب ومحاكمته أمام الكونجرس

دعا العضو الجمهوري بمجلس النواب، كينزنجر، إلى تفعيل التعديل 25 من الدستور الأمريكي لإقصاء دونالد ترامب من السلطة، وذلك حسب ما نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مساء اليوم الخميس.وأضاف كينزنجر أنه لا يستبعد دعم مسعى محتمل لمحاكمته في الكونجرس.كانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني، قد قالت، عبر تويتر مساء الأربعاء، إن ترامب أمر بإرسال قوات الحرس الوطني إلى مبنى الكونجرس بعد اقتحام مئات من أنصاره المبنى في وقت سابق.وقد دفعت وزارة الدفاع الأميركية بدفعة جديدة من قوات الحرس الوطني، قوامها 6200 عنصر، إلى العاصمة واشنطن.وقد تم وضع الحرس الوطني في حالة تأهب كامل لمساعدة سلطات إنفاذ القانون المحلية والاتحادية في عملها للتصدي للوضع بشكل سلمي.