شركة ألمانية ترهن طائراتها للحصول على رأسمال خارجي إضافي

أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران، اليوم الخميس، استخدام طائراتها كرهن للحصول على رأسمال خارجي إضافي.وأوضحت الشركة المتضررة بقوة من أزمة كورونا والمؤممة جزئيًا أن إجمالي ما جمعته في النصف الثاني من العام الماضي بمختلف الوسائل وصل إلى قرابة 500 مليون يورو، وأنها رهنت ثمانية طائرات إيرباص طراز إيه 350 وطراز إيه 320 مقابل الحصول على هذه الأموال.وأوضحت الشركة، المدرجة على قائمة مؤشر "إم داكس" في البورصة للشركات المتوسطة، أن مصارف وصناديق تقاعد وشركات استثمار شاركت، ولا سيما من أوروبا وآسيا، في التمويل.يشار إلى أنه بعد تدخل الدولة بالمساهمة في لوفتهانزا، طرحت الشركة نوعين من السندات بقيمة إجمالية 1.6 مليار يورو.يذكر أن الهدف المعلن للإدارة هو العمل على تقليل المساهمات الحكومية والقروض وفوائدها المتنامية بأسرع ما يمكن، وكان حجم السيولة لدى الشركة قد وصل إلى 10.1 مليار يورو بحلول نهاية الربع الثالث.