فيضانات تجلي 36 ألفًا في ماليزيا

أعلنت وزارة الشئون الاجتماعية في ماليزيا اليوم الخميس، عن أنه تم إجلاء أكثر من 36 ألف شخص بسبب الفيضانات، وذلك بعد إجلاء 8000 شخص أمس الأربعاء.وتوقعت إدارة الأرصاد هطول مزيد من الأمطار وهبوب العواصف الرعدية على المناطق المتضررة خلال الأيام المقبلة، ومن غير المتوقع أن تتراجع الأمطار حتى الأسبوع الثالث من الشهر الجاري.وقد ساهمت الأمطار الموسمية في ارتفاع مستوى المياه منذ ديسمبر الماضي، في الولايات المعرضة لخطر الفيضانات في شبه جزيرة ماليزيا وصباح، وهي منطقة واقعة في الجزء الماليزي من بورنيو، التي تعد جزيرة كبيرة تتشاركها فيها بروناي وإندونيسيا.ويذكر أن آخر فيضانات قوية شهدتها ماليزيا كانت في عام 2014، عندما لقى 21 شخصًا حتفهم.