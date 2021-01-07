رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إعادة فتح مستشفى ميداني في لندن لسد عجز في عدد أسرة المستشفيات

الخميس 07/يناير/2021 - 02:26 م
مات هانكوك
مات هانكوك
وكالات
طباعة
قال وزير الصحة البريطاني اليوم الخميس إنه سيجري استخدام مستشفى ميداني في العاصمة لندن إذا اقتضى الأمر لتخفيف الضغط على المستشفيات الأخرى في المدينة، بعدما كشفت وثائق رسمية مسربة أن لندن تواجه احتمال نفاد أسرة المستشفيات في غضون أسبوعين.

وكشفت التقديرات المسربة إلى دورية هيئة الصحة العامة أنه حتى الرغم من أن عدد المصابين بكوفيد-19 زاد بأقل معدل مرجح فإن مستشفيات لندن قد تعاني عجزا في أسرة العناية المركزة يقدر بنحو ألفي سرير بحلول 19 يناير.

وردا على سؤال بشأن هذه التقديرات عبّر وزير الصحة مات هانكوك عن قلقه بشأن الضغوط الواقعة على هيئة الصحة العامة، مضيفا أن الحكومة تخصص المزيد من الموارد في المناطق التي تواجه أكبر قدر من الضغط.

وقال "في لندن على سبيل المثال حرصنا على أن يكون مستشفى نايتنجيل مستعدا وجاهزا عند الضرورة، وإذا احتجنا له فسوف نستخدمه بالطبع"، مشيرا بذلك إلى مستشفى ميداني تأسس في بدء الجائحة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

وفاة أول طفل متأثرًا بكورونا فى المنوفية

بعد إخلاء سبيله.. الصور الأولى لسيف الدين أحمد المتهم بقضية الفيرمونت

خاص.. حازم إمام يكشف حقيقة تعيينه بمجلس النواب

رسميًا.. جو بايدن الرئيس رقم 46 للولايات المتحدة الأمريكية

الصور

image description

محافظ أسيوط يزور الأقباط الأرثوذوكس والكاثوليك للتهنئة بعيد الميلاد

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخازن المستلزمات الطبية

image description

محافظ أسيوط يصرف إعانات مادية لبعض الحالات المستحقة

image description

وكيل صحة الغربية يشكل لجنة لمتابعة «الأوكسجين» بالمستشفيات

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الحميات للتأكد من توافر الأكسجين

الأكثر قراءة

طفرة كبيرة.. تفاصيل إتاحة 20 خدمة حكومية جديدة على منصة مصر الرقمية

وصول جثامين المصريين من السعودية والسلطات تنهي إجراءات خروجهم

حتى إعلان بايدن رئيسا.. تفاصيل «ليلة العار» في أمريكا

خاص.. حازم إمام يكشف حقيقة تعيينه بمجلس النواب

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

إشارة تردد أون تايم سبورت على النايل سات الجديد 2021

هنا.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا 2021.. وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الصحة

بركان «ميرابي» في إندونيسيا يطلق غازا ساخنا وحطاما

الآن.. تردد قناة دريم 2021

أيام زمان

حكاية الأنف التى عذبت حورية فرغلى وهمشتها

«المتمرد المغرور» حكاية محمود حميدة

عرفانًا بجميل شقيقه.. هكذا اختار نجاح الموجى اسمه الفنى لدخول عالم الأضواء

أحدهما أسلمت والأخرى تركت مصر وساهمت في قتل عالمة مصرية.. «نجمة وراقية إبراهيم»

مقالات الرأي
محمد محمود عمارة
القمامة.. المشكلة و الحل.. كلاكيت ثالت مرة
جلال حمام
رمال صحراء مصر.. المثقال بدولار
صفوت البياضي
كورونا تهدد العالم كله.. فهل من نجاة؟
أحمد بهاء الدين شعبان
حروب سيبرانية
المزيد

الثقافة

أمسيات شعرية وورش فنية متنوعة بثقافة مطروح

محاضرات وورش فنية بقصر ثقافة تحيا مصر

ورش فنية وعروض سينما بثقافة المنيا

الوحدة الوطنية وأثرها في مواجهة الإرهاب بـ«ثقافة الدقهلية»