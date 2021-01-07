انتهاء حظر التجول في واشنطن.. ووصول تعزيزات أمنية إلى الكونجرس

أفادت فضائية "سكاي نيوز"، اليوم الخميس، عن انتهاء حظر التجول في مدينة واشنطن، ووصول تعزيزات أمنية إلى محيط مبنى الكونجرس.واستولت أعمال العنف التي وقعت في مقر الكونجرس الأميركي على اهتمامات وسائل الإعلام في الولايات المتحدة، وشن بعضها هجوما حادا على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب وأنصاره الذين اقتحموا مبنى الكابيتول.وأفردت الصحف والمواقع والإلكترونية ومحطات التلفزة تغطية حية لحظة بلحظة لمتابعة الحدث، الذي لم يسبق أن وقع في تاريخ البلاد التي أعلنت استقلالها عام 1776.