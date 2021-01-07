بعد تعافيه من كورونا.. هشام جمال يبدأ تحضيرات مسلسل دنيا سمير غانم

أعلن المنتج الشاب هشام جمال، تعافيه تماما من فيروس كورونا المستجد بعد إصابته قبل أسبوعين، مؤكدا سلبية المسحة عبر خاصية "ستوري" على موقع "إنستجرام".وبعد أسبوعين من توقف التحضيرات لمسلسل النجمة دنيا سمير غانم الجديد للعرض خلال رمضان القادم، من إنتاج هشام جمال وشركة سينرجي، يعود المنتج لعقد جلسات العمل المتتالية خلال الساعات القادمة مع دنيا وطاقم عملها الجديد.ويتم حاليا التعاقد مع ابطال العمل الجديد الذي يقدم في إطار كوميدي خلال رمضان، ومرشح لإخراجه وليد الحلفاوي.