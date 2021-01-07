لجنة مؤقتة لإدارة نقابة المحامين بالمنوفية

أعلنت نقابة المحامين بالمنوفية عن تشكيل لجنة لإدارة النقابة برئاسة النقيب وعضوية أربعة من أعضاء المجلس من غير المرشحين في انتخابات النقابات الفرعية، هم محمد سامي عثمان وطارق بدر وهاني علام وعلاء علام، حيث تتولى هذه اللجنة إدارة النقابة لحين إعلان نتيجة الانتخابات وتسليم المجلس الجديد.كما أكدت الفرعية البدء في إعداد الحسابات الختامية لميزانية الأعوام السابقة لعرضها على الجمعية العمومية في الانتخابات، مشددة أنه سوف يتم تقديم كل التسهيلات لجميع المرشحين لعرض برامجهم في النقابة ومنصاتها.