رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الجديدة 2021

الخميس 07/يناير/2021 - 11:53 ص
جريدة الدستور
شيماء حسين
طباعة
يبحث الكثير من المستحقين للمنحة الرئاسية والمقدرة بـ 500 جنيه شهريا لأكثر الفئات تضررا من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي تسبب في إيقاف كثير من الأنشطة التجارية عبر محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الجديدة والتي حظيت على أعلى نسب مشاهدة في الآونة الأخيرة، لذلك يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي مواعيد الصرف والفئات المستحقة والفئات التي تم استبعادها عقب تنقية الكشوفات.

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الجديدة


أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة أن 10 يناير الجاري هو موعد صرف الدفعة الجديدة من منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة والتي تعد أكثر الفئات تضررا من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار صرفها، وذلك لمنع إصابتهم بالفيروس اللعين الذي اجتاح العالم خلال السنة الماضية وأدى إلى إغلاق جميع المؤسسات الحكومية والخاصة بجميع دول العالم لمنع انتشار فيروس بين المواطنين وألزمهم بالتباعد الاجتماعي والالتزام بالمنازل.


الفئات غير المستحقة للمنحة الرئاسية 2021


ألزمت وزارة القوى العاملة والهجرة الراغبين في الحصول على المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة والمقدرة بـ 500 جنيه شهريا لتسجيل بياناتهم عبر موقع الوزارة الرسمي لتنقية الكشوفات من الفئات غير المستحقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وهم :-

_ الموظفين وأصحاب المعاشات
_ أصحاب الحيازات الزراعية
_ المتوفين
_الأطفال
_الحاصلين على منح تأمينية
_ أصحاب الشركات
_من يمتلكون سيارات
_ الذين لديهم أبناء في مدارس دولية
_ أصحاب السجلات التجارية
_غير المصريين

أعداد المستفيدين من منحة الـ 500 جنيه 2021


أعلنت وزارة المالية أن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الجديدة يوم 10 يناير الجاري لـ 2 مليون و300 ألف مواطن ينطبق عليهم الشروط عقب تنقية الكشوفات وإجراء عملية مراجعة دقيقة لاستبعاد الفئات غير المستحقة للمنحة الرئاسية لأكثر الفئات تضررا من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وذلك بتكلفة إجمالية 3 مليارات و600 مليون الدفعات الثلاثة الجديدة.

اقرأ أيضاً




الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

وفاة أول طفل متأثرًا بكورونا فى المنوفية

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 7-1-2021

حسام غالى وحازم إمام الأبرز.. إعلان قائمة المعينين بالبرلمان خلال ساعات

بعد إخلاء سبيله.. الصور الأولى لسيف الدين أحمد المتهم بقضية الفيرمونت

الصور

image description

رئيس جامعة أسيوط: وضع إصابات «كورونا» مستقر والأعداد طبيعية

image description

إعلان نتيجة انتخابات مجلس أمناء محافظة دمياط

image description

جامعة أسيوط توقع بروتوكول تعاون للحد من ظاهرة حرق بقايا الذرة

image description

مستشفى القلب بأسيوط يستقبل 12 ألفًا و330 حالة ويجرى 2933عملية جراحية

image description

محافظ أسيوط يستوقف شابين ويحيلهما للشرطة لعدم ارتداء الكمامة

الأكثر قراءة

وصول جثامين المصريين من السعودية والسلطات تنهي إجراءات خروجهم

رسميًا.. جو بايدن الرئيس رقم 46 للولايات المتحدة الأمريكية

أول تعليق من ترامب بعد إعلان فوز بادين بالرئاسة

العراق يصدر أمر اعتقال بحق الرئيس الأمريكى ترامب

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

الآن.. تردد قناة دريم 2021

دراسة: الصين أمامها عمل كثير لتحقيق الأهداف البيئية والمناخية

دراسة: الأمريكيون من السود الأكثر ترددًا فى أخذ لقاح كورونا

لماذا فشل علاج الاضطراب ثنائى القطب مع غالبية المرضى؟

أيام زمان

حكاية الأنف التى عذبت حورية فرغلى وهمشتها

«المتمرد المغرور» حكاية محمود حميدة

عرفانًا بجميل شقيقه.. هكذا اختار نجاح الموجى اسمه الفنى لدخول عالم الأضواء

أحدهما أسلمت والأخرى تركت مصر وساهمت في قتل عالمة مصرية.. «نجمة وراقية إبراهيم»

مقالات الرأي
جلال حمام
رمال صحراء مصر.. المثقال بدولار
صفوت البياضي
كورونا تهدد العالم كله.. فهل من نجاة؟
أحمد بهاء الدين شعبان
حروب سيبرانية
خالد عكاشة
إلى أين تذهب إثيوبيا؟!
المزيد

الثقافة

الفنون التشكيلية تطرح معرض الفنانة أميرة مناح للمشاهدة الإلكترونية

وضع اللمسات الأخيرة لانطلاق معرض مصر الدولي للفنون

الثقافة تطلق مبادرة الجولات التراثية وموقع «ذاكرة المدينة»

«سقف الغرفة».. كتاب جديد لسمر طاهر عن دار كتبنا