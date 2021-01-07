موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الجديدة 2021





موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الجديدة





أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة أن 10 يناير الجاري هو موعد صرف الدفعة الجديدة من منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة والتي تعد أكثر الفئات تضررا من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار صرفها، وذلك لمنع إصابتهم بالفيروس اللعين الذي اجتاح العالم خلال السنة الماضية وأدى إلى إغلاق جميع المؤسسات الحكومية والخاصة بجميع دول العالم لمنع انتشار فيروس بين المواطنين وألزمهم بالتباعد الاجتماعي والالتزام بالمنازل.









الفئات غير المستحقة للمنحة الرئاسية 2021





ألزمت وزارة القوى العاملة والهجرة الراغبين في الحصول على المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة والمقدرة بـ 500 جنيه شهريا لتسجيل بياناتهم عبر موقع الوزارة الرسمي لتنقية الكشوفات من الفئات غير المستحقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وهم :-





_ الموظفين وأصحاب المعاشات

_ أصحاب الحيازات الزراعية

_ المتوفين

_الأطفال

_الحاصلين على منح تأمينية

_ أصحاب الشركات

_من يمتلكون سيارات

_ الذين لديهم أبناء في مدارس دولية

_ أصحاب السجلات التجارية

_غير المصريين





أعداد المستفيدين من منحة الـ 500 جنيه 2021





أعلنت وزارة المالية أن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الجديدة يوم 10 يناير الجاري لـ 2 مليون و300 ألف مواطن ينطبق عليهم الشروط عقب تنقية الكشوفات وإجراء عملية مراجعة دقيقة لاستبعاد الفئات غير المستحقة للمنحة الرئاسية لأكثر الفئات تضررا من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وذلك بتكلفة إجمالية 3 مليارات و600 مليون الدفعات الثلاثة الجديدة.





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يبحث الكثير من المستحقين للمنحة الرئاسية والمقدرة بـ 500 جنيه شهريا لأكثر الفئات تضررا من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي تسبب في إيقاف كثير من الأنشطة التجارية عبر محرك البحث العالمي جوجل لمعرفةالدفعة الجديدة والتي حظيت على أعلى نسب مشاهدة في الآونة الأخيرة، لذلك يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي مواعيد الصرف والفئات المستحقة والفئات التي تم استبعادها عقب تنقية الكشوفات.