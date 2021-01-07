رغم اقتحام الكونجرس.. لا يوجد تحركات لتنحية ترامب من الرئاسة

قال مسؤول بالبيت الأبيض لم تتم تسميته، إن حتى الآن، لم يتم التواصل مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، بشأن أي تحرك لتفعيل التعديل 25 من الدستور لعزل الرئيس دونالد ترامب.وأشار إلى أن مناقشات مسؤولي الإدارة بشأن تفعيل التعديل 25 من الدستور لعزل الرئيس تبدو محدودة، وليس واضحًا ما إذا كان التحرك يحظى بدعم عدد كاف من الوزراء، وفقا لما نقله موقع ذا "هيل" الأمريكي.جاء ذلك في أعقاب انقلاب العديد من حلفاء ترامب عليه بعد أن اقتحم أنصاره مبنى الكونجرس في واشنطن، إيمانًا منهم بما يكرّره دومًا من أنّ الانتخابات الرئاسية "سُرقت" منه.وأثارت أعمال العنف التي جرت الأربعاء وطريقة تعامل ترامب معها، وتمسّكه بمزاعم لا أساس لها من الصحّة بأنّه خسر الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من نوفمبر بسبب عمليات تزوير واسعة النطاق لم يقدّم أيّ دليل على حدوث أي منها، وغير ذلك من السلوكيات الغريبة، تساؤلات حول القدرات الذهنية للرئيس الأميركي على إكمال الأسبوعين المتبقيين من ولايته.