رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رغم اقتحام الكونجرس.. لا يوجد تحركات لتنحية ترامب من الرئاسة

الخميس 07/يناير/2021 - 09:42 ص
اقتحام الكونجرس
اقتحام الكونجرس
أمينة ذكى
طباعة
قال مسؤول بالبيت الأبيض لم تتم تسميته، إن حتى الآن، لم يتم التواصل مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، بشأن أي تحرك لتفعيل التعديل 25 من الدستور لعزل الرئيس دونالد ترامب.

وأشار إلى أن مناقشات مسؤولي الإدارة بشأن تفعيل التعديل 25 من الدستور لعزل الرئيس تبدو محدودة، وليس واضحًا ما إذا كان التحرك يحظى بدعم عدد كاف من الوزراء، وفقا لما نقله موقع ذا "هيل" الأمريكي.

جاء ذلك في أعقاب انقلاب العديد من حلفاء ترامب عليه بعد أن اقتحم أنصاره مبنى الكونجرس في واشنطن، إيمانًا منهم بما يكرّره دومًا من أنّ الانتخابات الرئاسية "سُرقت" منه.

وأثارت أعمال العنف التي جرت الأربعاء وطريقة تعامل ترامب معها، وتمسّكه بمزاعم لا أساس لها من الصحّة بأنّه خسر الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من نوفمبر بسبب عمليات تزوير واسعة النطاق لم يقدّم أيّ دليل على حدوث أي منها، وغير ذلك من السلوكيات الغريبة، تساؤلات حول القدرات الذهنية للرئيس الأميركي على إكمال الأسبوعين المتبقيين من ولايته.

موضوعات متعلقة

رابط الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومي

مصرع أم ونجلها في حريق منزلهما بكفرالشيخ

حكاية الراقصة التى دفعت يوسف وهبى لإدمان الكوكايين والإفلاس

خلال ساعات.. مصطفى محمد ينتقل إلى الدوري الفرنسي

الصور

image description

إعلان نتيجة انتخابات مجلس أمناء محافظة دمياط

image description

جامعة أسيوط توقع بروتوكول تعاون للحد من ظاهرة حرق بقايا الذرة

image description

مستشفى القلب بأسيوط يستقبل 12 ألفًا و330 حالة ويجرى 2933عملية جراحية

image description

محافظ أسيوط يستوقف شابين ويحيلهما للشرطة لعدم ارتداء الكمامة

image description

لمتابعة الموقف التنفيذى.. محافظ أسيوط يلتقى رئيس جهاز مدينة ناصر

الأكثر قراءة

خاص.. حازم إمام يكشف حقيقة تعيينه بمجلس النواب

حسام غالى وحازم إمام الأبرز.. إعلان قائمة المعينين بالبرلمان خلال ساعات

خلال ساعات.. مصطفى محمد ينتقل إلى الدوري الفرنسي

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 7-1-2021

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

دراسة: الصين أمامها عمل كثير لتحقيق الأهداف البيئية والمناخية

دراسة: الأمريكيون من السود الأكثر ترددًا فى أخذ لقاح كورونا

لماذا فشل علاج الاضطراب ثنائى القطب مع غالبية المرضى؟

مواعيد القطارات اليوم الخميس 7-1-2021

أيام زمان

حكاية الأنف التى عذبت حورية فرغلى وهمشتها

«المتمرد المغرور» حكاية محمود حميدة

عرفانًا بجميل شقيقه.. هكذا اختار نجاح الموجى اسمه الفنى لدخول عالم الأضواء

أحدهما أسلمت والأخرى تركت مصر وساهمت في قتل عالمة مصرية.. «نجمة وراقية إبراهيم»

مقالات الرأي
جلال حمام
رمال صحراء مصر.. المثقال بدولار
صفوت البياضي
كورونا تهدد العالم كله.. فهل من نجاة؟
أحمد بهاء الدين شعبان
حروب سيبرانية
خالد عكاشة
إلى أين تذهب إثيوبيا؟!
المزيد

الثقافة

«سقف الغرفة».. كتاب جديد لسمر طاهر عن دار كتبنا

شاهيناز الفقى: جائزة إحسان عبدالقدوس حافز قوى وتتويج لجهدى

نصير شمة يفوز بجائزة هولندية لأبرز الشخصيات تأثيرا فى 2020

«حكاية بنى سويف الجميلة».. كتاب جديد للشاعر مؤمن سمير