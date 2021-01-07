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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الشيوخ» يرفض اعتراض حلفاء ترامب على نتيجة انتخابات أريزونا

الخميس 07/يناير/2021 - 05:50 ص
مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي
وكالات
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رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، بأغلبية ساحقة، الاعتراض الذي قدّمه مشرّعون جمهوريون على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في ولاية أريزونا، في تصويت جرى في وقت متأخر من ليل الأربعاء بعيد ساعات من اقتحام أنصار للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكابيتول.

وبأغلبية 93 مقابل 6 صوّت أعضاء المجلس ضدّ الاعتراض الذي قدّمه برلمانيون جمهوريون على نتيجة الانتخابات في ولاية أريزونا.

وبالموازاة، بدأ النواب جلسة للتصويت على الاعتراض نفسه، ومن المتوقع أن يرفضوه بدورهم، وبعد رفض هذا الاعتراض يمكن لمجلسي الكونجرس أن يجتمعا في جلسة مشتركة لإكمال عملية المصادقة على نتائج الانتخابات.

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