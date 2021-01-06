رش وتطهير الشوارع والمصالح الحكومية ضمن إجراءات مكافحة كورونا بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية بمركزي أبو قرقاص وملوي جنوب محافظة المنيا أعمال الرش والتطهير والتعقيم للشوارع والبنوك ومحطات السكة الحديد وكافة المصالح الحكومية ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة ومنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.ففي مركز أبو قرقاص ترأس الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص حملة مكبرة لتطهير مدينة أبو قرقاص بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحي بمركز أبو قرقاص وأكد رئيس المركز أنه في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتنفيذًا لتعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتنفيذ خطة لتطهير وتعقيم مشددة بشوارع مركز ومدينة أبو قرقاص.وقام فريق التعقيم برش وتطهير عددا من شوارع المدينة والبنوك والبريد ووحدة المطافئ والاسعاف والسنترال والشئون الاجتماعية والمواقف ومحطة القطار ضمن خطة تطهير وتعقيم جميع شوارع المدينة والمصالح الحكومية والخدمية.وشدد رئيس المركز على تكثيف حملات التوعية بالفيروس في جميع القطاعات وطرق الوقاية منه وطرق انتشاره ومقاومته والعمل على توعيه المواطنين مع الاهتمام بالنظافة العامة وغسل الأيدي باستمرار مع التوجيه بتوزيع وتعليق منشورات التوعية بالفيروس في كافة المصالح الحكومية لتعريف العاملين بطرق الوقاية منه والإجراءات الاحترازية التي يجب إتباعها تجنبا للإصابة وأشار إلى استمرار عمل غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أي مستجدات.كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى أعمال رش وتطهير شوارع ملوى، بناء على تعليمات اللواء احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، باستكمال أعمال تطهير وتعقيم جميع المنشآت الخدمية والمصالح التي يتردد عليها المواطنون بشكل يومي ضمن الإجراءات التي تتخذها رئاسة المركز، لمواجهة فيروس كورونا المستجدونفذت الوحدة المحلية لمجلس قروى إبشادات برئاسة سند مختار رئيس القرية إعمال رش وتطهير المصالح الحكومية ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك متابعة اعمال صيانة أعمدة الإنارة وتركيب الكشافات بنطاق الوحدة المحلية.