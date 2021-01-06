رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رش وتطهير الشوارع والمصالح الحكومية ضمن إجراءات مكافحة كورونا بالمنيا

الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:27 م
تطهير الشوارع والمصالح
تطهير الشوارع والمصالح الحكومية
المنيا ـ على حسين
طباعة
واصلت الوحدات المحلية بمركزي أبو قرقاص وملوي جنوب محافظة المنيا أعمال الرش والتطهير والتعقيم للشوارع والبنوك ومحطات السكة الحديد وكافة المصالح الحكومية ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة ومنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

ففي مركز أبو قرقاص ترأس الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص حملة مكبرة لتطهير مدينة أبو قرقاص بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحي بمركز أبو قرقاص وأكد رئيس المركز أنه في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتنفيذًا لتعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتنفيذ خطة لتطهير وتعقيم مشددة بشوارع مركز ومدينة أبو قرقاص.

وقام فريق التعقيم برش وتطهير عددا من شوارع المدينة والبنوك والبريد ووحدة المطافئ والاسعاف والسنترال والشئون الاجتماعية والمواقف ومحطة القطار ضمن خطة تطهير وتعقيم جميع شوارع المدينة والمصالح الحكومية والخدمية.

وشدد رئيس المركز على تكثيف حملات التوعية بالفيروس في جميع القطاعات وطرق الوقاية منه وطرق انتشاره ومقاومته والعمل على توعيه المواطنين مع الاهتمام بالنظافة العامة وغسل الأيدي باستمرار مع التوجيه بتوزيع وتعليق منشورات التوعية بالفيروس في كافة المصالح الحكومية لتعريف العاملين بطرق الوقاية منه والإجراءات الاحترازية التي يجب إتباعها تجنبا للإصابة وأشار إلى استمرار عمل غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أي مستجدات.

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى أعمال رش وتطهير شوارع ملوى، بناء على تعليمات اللواء احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، باستكمال أعمال تطهير وتعقيم جميع المنشآت الخدمية والمصالح التي يتردد عليها المواطنون بشكل يومي ضمن الإجراءات التي تتخذها رئاسة المركز، لمواجهة فيروس كورونا المستجد

ونفذت الوحدة المحلية لمجلس قروى إبشادات برئاسة سند مختار رئيس القرية إعمال رش وتطهير المصالح الحكومية ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك متابعة اعمال صيانة أعمدة الإنارة وتركيب الكشافات بنطاق الوحدة المحلية.
رش وتطهير الشوارع والمصالح الحكومية ضمن إجراءات مكافحة كورونا بالمنيا
رش وتطهير الشوارع والمصالح الحكومية ضمن إجراءات مكافحة كورونا بالمنيا
رش وتطهير الشوارع والمصالح الحكومية ضمن إجراءات مكافحة كورونا بالمنيا
رش وتطهير الشوارع والمصالح الحكومية ضمن إجراءات مكافحة كورونا بالمنيا
رش وتطهير الشوارع والمصالح الحكومية ضمن إجراءات مكافحة كورونا بالمنيا
رش وتطهير الشوارع والمصالح الحكومية ضمن إجراءات مكافحة كورونا بالمنيا
رش وتطهير الشوارع والمصالح الحكومية ضمن إجراءات مكافحة كورونا بالمنيا
رش وتطهير الشوارع والمصالح الحكومية ضمن إجراءات مكافحة كورونا بالمنيا
رش وتطهير الشوارع والمصالح الحكومية ضمن إجراءات مكافحة كورونا بالمنيا
رش وتطهير الشوارع والمصالح الحكومية ضمن إجراءات مكافحة كورونا بالمنيا
رش وتطهير الشوارع والمصالح الحكومية ضمن إجراءات مكافحة كورونا بالمنيا
رش وتطهير الشوارع والمصالح الحكومية ضمن إجراءات مكافحة كورونا بالمنيا
رش وتطهير الشوارع والمصالح الحكومية ضمن إجراءات مكافحة كورونا بالمنيا
رش وتطهير الشوارع والمصالح الحكومية ضمن إجراءات مكافحة كورونا بالمنيا
رش وتطهير الشوارع والمصالح الحكومية ضمن إجراءات مكافحة كورونا بالمنيا
رش وتطهير الشوارع والمصالح الحكومية ضمن إجراءات مكافحة كورونا بالمنيا

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أحد أنصار ترامب يعتلي كرسي رئاسة مجلس الشيوخ

تأكيدا لـ«الدستور».. «البترول» تعلن أسعار البنزين الجديدة رسميا

حكاية الراقصة التى دفعت يوسف وهبى لإدمان الكوكايين والإفلاس

حسام غالى وحازم إمام الأبرز.. إعلان قائمة المعينين بالبرلمان خلال ساعات

الصور

image description

إعلان نتيجة انتخابات مجلس أمناء محافظة دمياط

image description

جامعة أسيوط توقع بروتوكول تعاون للحد من ظاهرة حرق بقايا الذرة

image description

مستشفى القلب بأسيوط يستقبل 12 ألفًا و330 حالة ويجرى 2933عملية جراحية

image description

محافظ أسيوط يستوقف شابين ويحيلهما للشرطة لعدم ارتداء الكمامة

image description

لمتابعة الموقف التنفيذى.. محافظ أسيوط يلتقى رئيس جهاز مدينة ناصر

الأكثر قراءة

بعد إخلاء سبيله.. الصور الأولى لسيف الدين أحمد المتهم بقضية الفيرمونت

خلال ساعات.. مصطفى محمد ينتقل إلى الدوري الفرنسي

خاص.. حازم إمام يكشف حقيقة تعيينه بمجلس النواب

حسام غالى وحازم إمام الأبرز.. إعلان قائمة المعينين بالبرلمان خلال ساعات

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة

تردد قناة العربية 2021

النمسا: توزيع لقاح «كورونا» الأسبوع المقبل

خبيرة صحية وسياسية: التوتر الجيوسياسي زاد من سوء جائحة كورونا

أيام زمان

عرفانًا بجميل شقيقه.. هكذا اختار نجاح الموجى اسمه الفنى لدخول عالم الأضواء

أحدهما أسلمت والأخرى تركت مصر وساهمت في قتل عالمة مصرية.. «نجمة وراقية إبراهيم»

جميلة الجميلات: خطفت الأنظار ورفض والدها زواجها من أنور وجدي

عبدالوارث عسر.. ترك وظيفة المالية وقدم عددًا من النجوم للساحة الفنية

مقالات الرأي
جلال حمام
رمال صحراء مصر.. المثقال بدولار
صفوت البياضي
كورونا تهدد العالم كله.. فهل من نجاة؟
أحمد بهاء الدين شعبان
حروب سيبرانية
خالد عكاشة
إلى أين تذهب إثيوبيا؟!
المزيد

الثقافة

«التنسيق الحضاري» يسعى لتدشين أرشيف الحدائق التراثية إلكترونيًا

أسماء الفائزين بجائزة إحسان عبد القدوس في الرواية 2020

«دور الثقافة الرقمية فى الحفاظ على التراث».. ندوة عبر «زووم»

جاليري «مشربية» يستضيف المعرض الأخير للبهجوري