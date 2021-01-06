الداخلية التونسية: القبض على سيدة يشتبه في انتمائها لتنظيم إرهابي

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، إلقاء القبض على سيدة في ولاية بنزرت للاشتباه في انتمائها إلى تنظيم إرهابي.وأوضحت الداخلية التونسية -في بيان اليوم الأربعاء- أن السيدة المشتبه بها صادر في شأنها حكم بالسجن لمدة 13 سنة، وبمراجعتها أذنت النيابة العامة بالتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها.