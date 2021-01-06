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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

رئيسا أركان الجزائر وموريتانيا يبحثان التعاون العسكري

الأربعاء 06/يناير/2021 - 04:03 م
الفريق السعيد شنقريحة
الفريق السعيد شنقريحة
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بحث الفريق السعيد شنقريحة، رئيس الأركان الجزائري، اليوم الأربعاء، مع الفريق محمد مكت، رئيس الأركان الموريتاني، التعاون العسكري المشترك بين البلدين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك.

وأكد رئيس الأركان الجزائري أن زيارة رئيس الأركان الموريتاني تكتسب أهمية خاصة للبلدين الشقيقين، وستسمح بتطوير علاقاتهما، كما أنها تشكل فرصة سانحة لرفع مستوى التعاون بين جيشي البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة "على ضوء تطور الوضع الأمني السائد بالمنطقة".

وأضاف الفريق السعيد شنقريحة، وفق بيان وزارة الدفاع الجزائرية، أن "تعزيز التعاون العسكري بين الجيشين الجزائري والموريتاني، يعد أكثر من ضرورة، لمواجهة التحديات الأمنية المفروضة على المنطقة، داعيا لدراسة السبل والوسائل الكفيلة لتمكين الجيشين من تنفيذ مهامهما في هذا الوضع المحفوف بالمخاطر والتهديدات من جميع الجهات".

وأضاف: "ومن هذا المنطلق، أرى أنه من المجدي الاستفادة بشكل أكبر من آليات التعاون الأمني المتاحة، لا سيما لجنة الأركان العملياتية المشتركة"، موضحا أن هذا التعاون يتمحور حول تبادل المعلومات وتنسيق الأعمال على جانبي الحدود المشتركة للدول الأعضاء.

من جانبه، أشاد رئيس الأركان الموريتاني بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، ووجه الشكر للجزائر على كل أشكال الدعم الذي تقدمه لموريتانيا شعبا وجيشا.

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