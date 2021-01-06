البرلمان يتأهب لاستقبال النواب الجدد في الجلسة الافتتاحية

أنهت الأمانة العامة لمجلس النواب، الإجراءات الخاصة بالجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثاني من عمر مجلس النواب.وجرى الانتهاء من الرتوش النهائية الخاصة بإعادة طلاء القاعة العامة التاريخية للمجلس، وخاصة قبة القاعة الشهيرة، وتم إعادة طلاء الرسوم التاريخية والآثرية لها وكذلك للمنصة الخاصة برئيس المجلس والرسوم الأثرية بالقاعة بالكامل، واعادة طلاء المقاعد الخاصة بالنواب والأبواب.وكما تم وضع ملصقات خاصة بأماكن جلوس النواب داخل القاعة، لتحديد المسافة الآمنة، في ظل اتخاذ الأمانة العامة للإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورنا المستجد في موجتة الثانية.ووضعت الأمانة العامة ملصق معدني لمقاعد الوزراء وأعضاء الحكومة في الأمكان المحددة لهم، وكتب على الملصق «أماكن مخصصة للوزراء وأعضاء الحكومة»، كما تم وضع ملصق معدني لمقعدي وكيلي المجلس وكتب عليهم مقاعد مخصصة لوكيلي المجلس وهما في المكان التاريخي لهم علي يمين منصة رئيس المجلس وفي الصف الأول للقاعة.وأعادت الأمانة العامة للمجلس كساء مقاعد الوزراء باللون الأحمر الطوبي حتى تكون مميزة عن باقي مقاعد النواب، التي تم إعادة كسائها باللون الأخضر المميز لها، ومراجعة منظومة الصوت داخل القاعة والإذاعة الخاصة، وكذلك منظومة التصوير، كما تم مراجعة منظومة البصمة الخاصة بالنواب على أبواب القاعة المختلفة، وكذلك إعادة مراجعة منظومة التصويت والنظام الإلكتروني داخل القاعة.وقال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، إن الاجراءات الخاصة بالجلسة الافتتاحية وغيرها من الأعمال البرلمانية المختلفة ستتم في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية الكاملة والتباعد الاجتماعي في ظل فيروس كورنا في موجته الثانية، مؤكدًا أن أمانة المجلس بات لديها من الخبرات الكافية للتعامل مع مثل هذه الأمور.وأضاف أن الحكم في كل الإجراءات سيكون للدستور والقانون مع كل الاحترام لكل الآراء إلاّ أن الدستور والقانون هما الحكم في أي إجراء سيتم اتخاذه؛ لأنه لا يجوز أداء أعضاء النواب اليمين القانونية وهو القسم بشكل جماعى خلال الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعى الثانى لبرلمان 2021 بسبب وجود موانع لائحيّة وقانونية، لافتًا إلى أن العضو يبدأ مارسة مهام العضوية بمجرد أداء اليمين الدستورية بالقاعة العامة للمجلس وخلال الجلسة العامة وكل عضو علي حدا وفقا للدستور.