فى ذكرى ميلادها.. نجوى فؤاد راقصة المناسبات الرسمبة

«الراقصة الرسمية للمناسبات القومية»



«رجل واحد لا يكفى»



الرقص دمر حياتى



تحل اليوم ذكرى الـ77 لميلاد الفنانة والراقصة نجوى فؤاد، المولدة فى السادس من ياناير 1943، وتعد من أشهر راقصات مصر والوطن العربى.وتعتبر نجوى فؤاد، من الفنانات الرائدات فى هذا الفن الشرقى، فالبعض يعتبرها "الأب الروحى" للرقص الشرقى فى مصر والوطن العربى.شاركت نجوى فؤاد فى عدد من الحفلات الرسمية، ليست فى مصر لكن فى عدد من الدول العربية.، وتعرضت لموقف محرج خلال فرح إبنة الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، عندما حاولت تبتكر طريقة جديدة خلال حفل الزفاف، إذ استعانت بمجموعة من طير الحمام لينطلق أثناء رقصها على إحدى الأغانى، لتفاجأ بأحد أفراد حرس الرئيس الأسبق يغلق الستار عليها، يضربها على وجهها بعد ما اعتقد أن هناك خطرًا أمنيًا على الحضور بسبب هذا الفعل.مؤخرًا أثارت الراقصة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول نشطاء صورة لها وهي ترقص أمام الرئيس الأمريكي الأسبق جيمى كارتر بأحد الفنادق، وبجواره ابنته وزوجته روزالين كارتر في بداية الثمانينيات عقب تركه للبيت الأبيض.رفعت نجوى فؤاد شعار "رجل واحد لا يكفى"، فقد وصلت عدد زيجاتها إلى 12 زيجة على مدار حياتها، أقصرها من الفنان أحمد رمزي، حيث لم تستمر سوى 17 يومًا فقط، عام 1963.كان أول أزواج "نجوى" الموسيقار أحمد فؤاد حسن، قائد الفرقة الماسية، الذي انفصلت عنه بعد إنجابها ابنة وحيدة، أما الزوج الثاني فكان مدرب الرقص كمال نعيم، ثم تزوجت من الفنان أحمد رمزى.كما تزوجت من اللبناني سامي الزغبي، وكان حينها يعمل مدير إحدى فنادق القاهرة، وكانت نجوى تؤدي فقرة ثابتة فيه كل ليلة امتدت لفترة طويلة، وهو ما أنشأ علاقة حب بينهما.وتزوجت من رجل الأعمال فايز طراد ثم سامي المهندس يليه محمد موسى، ثم من رجل أعمال كويتي، بالإضافة إلى المطرب الشاب عماد عبد الحليم، وأكدت مصادر أنها كانت تعرف أنه تزوجها طمعا فاشترطت أن تكون العصمة بيدها وبعد أن اكتشفت إدمانه الهيروين طلقته، وكان آخر أزواجها لواء مصري.قالت الراقصة فى كثير من المقابلات التلفزيونية، أن الرقص ساهم بشكل كبير فى تدمير الحياة الأسرية، على الرغم من حبها له.وأضافت نجوى، انها كانت تحلم بحياة أسرية مستقرة مع زوج يحبها، ولكن بسبب الرقص لم تكن زيجاتها تستمر وكان الفشل السمه البارزة على هذة العلاقات.