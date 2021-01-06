رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

فى ذكرى ميلادها.. نجوى فؤاد راقصة المناسبات الرسمبة

الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:08 م
نجوى فؤاد
نجوى فؤاد
إسلام جمال
طباعة
تحل اليوم ذكرى الـ77 لميلاد الفنانة والراقصة نجوى فؤاد، المولدة فى السادس من ياناير 1943، وتعد من أشهر راقصات مصر والوطن العربى.

وتعتبر نجوى فؤاد، من الفنانات الرائدات فى هذا الفن الشرقى، فالبعض يعتبرها "الأب الروحى" للرقص الشرقى فى مصر والوطن العربى.

«الراقصة الرسمية للمناسبات القومية»
شاركت نجوى فؤاد فى عدد من الحفلات الرسمية، ليست فى مصر لكن فى عدد من الدول العربية.، وتعرضت لموقف محرج خلال فرح إبنة الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، عندما حاولت تبتكر طريقة جديدة خلال حفل الزفاف، إذ استعانت بمجموعة من طير الحمام لينطلق أثناء رقصها على إحدى الأغانى، لتفاجأ بأحد أفراد حرس الرئيس الأسبق يغلق الستار عليها، يضربها على وجهها بعد ما اعتقد أن هناك خطرًا أمنيًا على الحضور بسبب هذا الفعل.

مؤخرًا أثارت الراقصة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول نشطاء صورة لها وهي ترقص أمام الرئيس الأمريكي الأسبق جيمى كارتر بأحد الفنادق، وبجواره ابنته وزوجته روزالين كارتر في بداية الثمانينيات عقب تركه للبيت الأبيض.

«رجل واحد لا يكفى»

رفعت نجوى فؤاد شعار "رجل واحد لا يكفى"، فقد وصلت عدد زيجاتها إلى 12 زيجة على مدار حياتها، أقصرها من الفنان أحمد رمزي، حيث لم تستمر سوى 17 يومًا فقط، عام 1963.

كان أول أزواج "نجوى" الموسيقار أحمد فؤاد حسن، قائد الفرقة الماسية، الذي انفصلت عنه بعد إنجابها ابنة وحيدة، أما الزوج الثاني فكان مدرب الرقص كمال نعيم، ثم تزوجت من الفنان أحمد رمزى.

كما تزوجت من اللبناني سامي الزغبي، وكان حينها يعمل مدير إحدى فنادق القاهرة، وكانت نجوى تؤدي فقرة ثابتة فيه كل ليلة امتدت لفترة طويلة، وهو ما أنشأ علاقة حب بينهما.

وتزوجت من رجل الأعمال فايز طراد ثم سامي المهندس يليه محمد موسى، ثم من رجل أعمال كويتي، بالإضافة إلى المطرب الشاب عماد عبد الحليم، وأكدت مصادر أنها كانت تعرف أنه تزوجها طمعا فاشترطت أن تكون العصمة بيدها وبعد أن اكتشفت إدمانه الهيروين طلقته، وكان آخر أزواجها لواء مصري.


الرقص دمر حياتى
قالت الراقصة فى كثير من المقابلات التلفزيونية، أن الرقص ساهم بشكل كبير فى تدمير الحياة الأسرية، على الرغم من حبها له.

وأضافت نجوى، انها كانت تحلم بحياة أسرية مستقرة مع زوج يحبها، ولكن بسبب الرقص لم تكن زيجاتها تستمر وكان الفشل السمه البارزة على هذة العلاقات.


فى ذكرى ميلادها.. نجوى فؤاد راقصة المناسبات الرسمبة
فى ذكرى ميلادها.. نجوى فؤاد راقصة المناسبات الرسمبة

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر

الباز: «قمة العلا» هدنة خليجية مع قطر

تصادم 6 سيارات بطريق الساحل الشمالى بمطروح (صور)

الصور

image description

مستشفى القلب بأسيوط يستقبل 12 ألفًا و330 حالة ويجرى 2933عملية جراحية

image description

محافظ أسيوط يستوقف شابين ويحيلهما للشرطة لعدم ارتداء الكمامة

image description

لمتابعة الموقف التنفيذى.. محافظ أسيوط يلتقى رئيس جهاز مدينة ناصر

image description

ضبط مطاحن يستخدم علامات تجارية مقلدة في أسيوط

image description

محافظ دمياط تقود حملة تفتيشية على المطاعم والكافيتريات بفارسكور

الأكثر قراءة

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

تفاصيل اللحظات الأخيرة لرحيل مصطفى محمد عن الزمالك (خاص)

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر

تصادم 6 سيارات بطريق الساحل الشمالى بمطروح (صور)

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

الإمارات تعلن عودة الرحلات السياحية والصحراوية بالشارقة

الآن.. رسائل تهنئة عيد الميلاد المجيد 2021 مكتوبة

أوروبا تستعد للقاح «موديرنا»

الهند تكثف جهودها لاحتواء تفشي إنفلونزا الطيور

أيام زمان

حكاية الراقصة التى دفعت يوسف وهبى لإدمان الكوكايين والإفلاس

محمد الشرقاوي.. اختار اسمه عرفانًا بجميل مكتشفه واعتزل الفن بسبب الزعيم

بشارة واكيم.. مسيحى حفظ القرآن وتمرد على أسرته من أجل الفن

منير مراد.. تسببت وفاة السادات في حضور شخصين فقط لجنازته

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
شهادة رئيس الطائفة الإنجيلية فى البابا كيرلس السادس
منى رجب
الرئيس وأبناؤنا.. ودور المرأة المصرية
ثروت الخرباوي
عبدالناصر وبريطانيا و«الإرهابية»
ماجد حبته
قمة النوايا الطيبة!
المزيد

الثقافة

عبدالدايم: مصر نموذج للتسامح ومثال لوحدة النسيج الوطني

قريبًا ديوان «سيرة الجميز» عن دار روافد لـ حبيبة الزين

وزيرة الثقافة: مصر نموذج للتسامح ومثال متفرد لوحدة النسيج الوطني

«أمكنة تلوح للغريب» أحدث إصدارات الكاتب باسم فرات