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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

قرار من النيابة ضد متهمين بقتل شخص لمعاكسته شقيقة أحدهما في الجيزة

الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:18 ص
جثة
جثة
ندى حمدي
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس سائقي "توك توك"، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالتعدي على شخص وقتله؛ بسبب معاكسة شقيقة أحدهما.

كان ضباط مباحث قسم شرطة الهرم، تلقوا بلاغًا من أهالي المنطقة بنشوب مشاجرة بين 3 من سائقي التكاتك ووفاة أحدهم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة "محمد. ع"، يبلغ من العمر 18 عامًا.

وبعمل التحريات الأولية، تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وكل من المتهم "إ.ش"، 20 عامًا، سائق، وصديقه "ي.ع"، 20 عامًا، سائق، بعد قيام المجني عليه بمعاكسة شقيقة المتهم الثاني، الأمر الذي دفع المتهم الأول مناصرة صديقه والتعدي على المجني عليه وضربه بقطعة حديد الأمر الذي أدى إلى وفاته.

تحرر محضر بالواقعة، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الهرم، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات‎.

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