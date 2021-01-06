لجنة قطر لـ«حقوق الإنسان»: «إعلان العلا» خطوة أساسية في الاتجاه الصحيح

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، بإعلان العلا الصادر من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح" التي عُقدت أمس، بشأن تعزيز وحدة الصف والتماسك بين دول مجلس التعاون الخليجي وعودة العمل الخليجي المشترك إلى مساره الطبيعي.وأشادت اللجنة، في بيان لها اليوم الأربعاء، بما صاحب القمة من أجواء إيجابية وتصريحات رسمية في المؤتمر الصحفي للقمة، حول المصالحة الخليجية وطي ملف الأزمة، كما ترحب بفتح الأجواء والحدود البرية والبحرية من طرف المملكة العربية السعودية.ووصفت اللجنة القطرية هذا الإعلان بالخطوة الأساسية في الاتجاه الصحيح نحو حل الأزمة الخليجية، كما حثت مجلس التعاون الخليجي على تكثيف الجهود لإنشاء آليات فعالة للوساطة وحل النزاعات بين أعضائه بما يحقق حماية حقوق الشعوب الخليجية.وشددت اللجنة على ضرورة تضافر جهود الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني لمواجهة التحديات التي تحيط بالمنطقة وتجنيب الشعوب ويلات الأزمات السياسية وذلك عبر إرساء حوار شامل لتقديم المقترحات والمبادرات التي تعزز دعم اللحمة الخليجية والسلم والوئام المدني.يأتي ذلك عقب إعلان المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر خلال القمة الخليجية، التي عقدت أمس الثلاثاء، في مدينة العلا السعودية، حيث تم الاتفاق على إنهاء الانقسام وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك.