الشرطة الإندونيسية تقتل مسلحين مشتبه بهما وتعتقل 18

قالت الشرطة الإندونيسية، اليوم الأربعاء، إن قوات مكافحة الإرهاب قتلت مسلحين مشتبه بهما، وألقت القبض على 18 آخرين خلال عملية في إقليم ساوث سولاويسي.وقال رئيس الشرطة المحلية ميرديسيام إن المشتبه بهما وهما رجل وزوج ابنته 22 عاما، هاجما رجال الشرطة الذين حاولوا إلقاء القبض عليهما في منزلهما في ماكاسار عاصمة الإقليم.ويعتقد أن المشتبه بهما أعضاء بجماعة أنصار الدولة، وهى جماعة متشددة محلية، أعلنت مبايعتها لتنظيم "داعش، كما أعلن مئات من جماعات أخرى مبايعتهم لداعش عام 2015"، بحسب ما قاله ميرديسيام.وقالت الشرطة إن المشتبه بهما وأقاربهما حاولوا السفر إلى سورية للانضمام لتنظيم داعش عام 2016، وجرى توقيفهم في المطار في جاكرتا.ويشتبه في أنهما كانا يقومان بإرسال أموال لمسلحين، يتردد أنهم تورطوا في التفجيرات الانتحارية التي استهدفت كاتدرائية في جزيرة جولو الفلبينية عام 2019.وقد أسفر التفجيران المزدوجان عن مقتل 20 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين.