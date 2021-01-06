إنقاذ سيدة و5 أطفال من «وجبة عدس وبطاطس» مسممة فى بنى سويف

أصيبت ربة منزل و5 أطفال، اليوم الأربعاء، باشتباه تسمم غذائي بعد تناولهم وجبة فاسدة "عدس وبطاطس" بمنزلهم بشرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.واستقبل قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف التخصصي، ربة منزل و5 أطفال وهم "وردة.م.ت" 38 سنة، و5 أطفال وهم "جنا. ع. ا" 12سنة، "أحمد. م. ر" 16 سنة، "السيد.م.ر" 5 سنوات، "أسامة. ع. س" 13سنة، "شيرين. ع. س" 5 سنوات، مصابين بقيء وإسهال لتناولهم وجبة فاسدة.ووجه الدكتور صلاح عمر، مدير عام المستشفى، الدكتور محمد جمال، نائب مدير المستشفى بسرعة إسعاف المصابين على الفور، حيث تم عمل غسيل معدة وأخذ عينات بالاستقبال وتم حجزهم بقسمى الباطنة والأطفال تحت العلاج والملاحظة لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.