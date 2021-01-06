«الحجرف»: «بيان العلا» يعكس تكامل دول الخليج ومصر فى تعزيز الأمن القومى العربى

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أن «بيان العلا» يعكس تكامل دول المجلس وجمهورية مصر العربية في تعزيز الأمن القومي العربي ودعم تضامنه، مشددًا على أن تماسك وقوة مجلس التعاون الخليجي تمثل ركيزة يعول عليها أبناء الخليج والأمة العربية للدفاع عن قضاياها والحفاظ على مصالحها.وقال «الحجرف»، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية، أن قرارات القمة دشنت انطلاقة جديدة لكيان مجلس التعاون الراسخ، مؤكدة على وحدة الصف ولم الشمل والتعاون والتكامل بين دول المجلس لمواجهة التحديات وبناء المستقبل.وأعرب أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج عن إيمانه الكامل بأهمية التكامل الاقتصادي واستكمال متطلباته، لاسميا في أعقاب جائحة كورونا وما فرضته من تحديات تتطلب العمل الجماعي لاغتنام الفرص وتعزيز التعافي وتحفيز النمو الاقتصادي وتسريع برامج التكامل الاقتصادي والتنموي.