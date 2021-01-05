رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حقيقة إصابة رانيا يوسف بكورونا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 04:48 م
جريدة الدستور
محمد مجدي
طباعة
نفت الفنانة رانيا يوسف ما أثير من أنباء خلال الساعات القليلة الماضية حول إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت رانيا، لـ«الدستور»، إنها بصحة جيدة وكل ما أثير حول إصابتها بهذا الفيروس ما هو إلا شائعات ليس لها أي أساس من الصحة، طالبة من جمهورها أن يتأنى في تصديق مثل هذه الأمور التي يروج لها قلة ليست مقدرة لمثل هذه الأخبار وتأثيرها على الشخص نفسه وأفراد أسرته.

وأكدت رانيا أنها تتواجد هذه الفترة في أحد اللوكيشنات الداخلية لتصوير مشاهدها في أحداث مسلسل «اللعبة» بجزئه الثاني، والذي من المنتظر عرضه خلال شهر رمضان المقبل على إحدى القنوات الفضائية.

ومسلسل «اللعبة» من بطولة شيكو وهشام ماجد وميرنا وليد، وقد حقق جزؤه الأول نجاحا كبيرا خلال عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية في العام الماضي.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

موعد صرف معاشات نقابة المعلمين يناير 2021

تسريب يفضح تورط الإخوان في إثارة الفزع بواقعة زفتى والحسينية

الزمالك: لا نعلم أين فرجانى ساسى حاليًا (خاص)

الدحيل القطرى يغلق الباب فى وجه «ساسى» ويضم «كريمى»

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع العمل في طريق صلاح سالم

image description

تخصيص 3 مدارس لصرف المعاشات منعًا للتكدس بدمياط

image description

دمياط تتناقش خطة وآلية تنظيم إعلانات الطرق

image description

«مياه أسيوط» تفتتح العيادة الطبية الشاملة بمركز خدمة العملاء

image description

للتأكد من توافرها.. محافظ أسيوط يتفقد مخزن الأدوية بالمحافظة

الأكثر قراءة

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

الزمالك: لا نعلم أين فرجانى ساسى حاليًا (خاص)

شديد البرودة على هذه المنطقة.. تفاصيل حالة طقس الأربعاء

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

باحثون ماليزيون يستخدمون مخلفات الأناناس فى صناعة طائرات مٌسيّرة

5 نصائح للحفاظ على مشاركة طفلك فى العملية التعليمية

تردد قنوات بانوراما 2021

الإمارات تطبق إجراءات جديدة للتصدي لكورونا

أيام زمان

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

«أم كلثوم حاربتنى».. اعترافات نور الهدى عن معاركها مع فنانات مصر

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
عام جديد..هل من جديد؟!
ماجد حبته
الحسينية.. لندن أم واشنطن؟!
لواء.حمدى البطران
حكامنا المصريون
القس. رفعت فكرى
فى ذكرى رحيل سمير سيف
المزيد

الثقافة

«هاملت الجرافيك المصرى» أول إصدار يوثق سيرة الفنان «نحميا سعد»

«نجلاء خليل.. شاعرة الروح».. كتاب لمحمود زكريا عن دار الفكر العربي

«سؤال الوجود» يكشف طريق النجاة في حياة مصطفى محمود

العقاد عن بيرم: لغته الفصحى تضعه بين النخبة المجيدين من شعراء عصره