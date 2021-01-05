حقيقة إصابة رانيا يوسف بكورونا

نفت الفنانة رانيا يوسف ما أثير من أنباء خلال الساعات القليلة الماضية حول إصابتها بفيروس كورونا المستجد.وقالت رانيا، لـ«الدستور»، إنها بصحة جيدة وكل ما أثير حول إصابتها بهذا الفيروس ما هو إلا شائعات ليس لها أي أساس من الصحة، طالبة من جمهورها أن يتأنى في تصديق مثل هذه الأمور التي يروج لها قلة ليست مقدرة لمثل هذه الأخبار وتأثيرها على الشخص نفسه وأفراد أسرته.وأكدت رانيا أنها تتواجد هذه الفترة في أحد اللوكيشنات الداخلية لتصوير مشاهدها في أحداث مسلسل «اللعبة» بجزئه الثاني، والذي من المنتظر عرضه خلال شهر رمضان المقبل على إحدى القنوات الفضائية.ومسلسل «اللعبة» من بطولة شيكو وهشام ماجد وميرنا وليد، وقد حقق جزؤه الأول نجاحا كبيرا خلال عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية في العام الماضي.