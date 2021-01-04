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تقارير ومتابعات

آخرهن رانيا يوسف.. فنانات هاجمن الحجاب

الإثنين 04/يناير/2021 - 11:04 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
نوران إمام
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أثارت الفنانة رانيا يوسف، غضب الجمهور بتصريحاتها الجريئة وكانت أكثر تعليقاتها إثارة عندما طرح المذيع عليها سؤال حول نيتها اتجاه الحجاب، حيث كان جواب الفنانة مثيرًا لغضب الجمهور فهي لم تكتف بإعلان عدم نيتها ارتدائه لكن استنكرت وردت بسخرية قائلة: "يا ساتر ليه؟، وأنا كده مش مستورة يعني؟ أنت شايفني لابسة مايوه؟ وأنا شايفة نفسي من غير حجاب أحلى"، ومافيش نية أبدا لارتدائه".

لم تكن رانيا يوسف أولى الفنانات التي هاجمن الحجاب، ترصدها "الدستور" في السطور التالية:

1- إيناس الدغيدي
تعد إيناس الدغيدي، ضمن أشهر المخرجات والمشاهير التي هاجمن الحجاب بوصفها: أنها تُفضل الموت عن ارتداء الحجاب" محاولة إظهار عدم اقتناعها به، وذلك خلال لقاء سابق لها مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج "شيخ الحارة"، مؤكدة أن الحجاب ليس زيًا إسلاميًا، مضيفةً: "ربنا ما يحكم عليّا بالحجاب، هل الحجاب هيخليني أكثر أدبًا وصدقًا؟ لأ ده مش حقيقي، وياما ناس تخفت وراء الحجاب".

2- يسرا
أكدت يسرا خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "المتاهة" تأييدها لقرار منع المحجبات من دخول الشواطئ أثناء فترة مشكلة الشواطىء مع المحجابات، مشيرة إلى أن الحجاب حرية شخصية، قائلة: "ماينفعش المحجبات يروحوا على البحر، لأني بشوف أن الحجاب في الحالة دي بيكون مُغري أكثر من المايوه، وبيكون شكله وحش أوي".

3- عبير صبري
كان السبب الرئيس لخلع الفنانة عبير صبري الحجاب هو العمل، حيث كانت قد ارتدت الحجاب لفترة ثم خلعته، وقالت إن الحجاب يحصر الفنانة في أدوار معينة، وإنها شعرت براحة نفسية بعد خلعه، وأنها تخلت عن حجابها من أجل العمل، لأن الفن لا يصح مع الحجاب.

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