إصابة الرئيس الأرميني بكورونا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الأرمينية إصابة الرئيس الأرميني أرمين ساركيسيان بفيروس (كورونا) المستجد.وقال المتحدث- اليوم الثلاثاء: "إن ساركيسيان متواجد في العاصمة البريطانية لندن، حيث احتفل مع عائلته بعيد رأس السنة ثم خضع في 3 يناير الجاري لعملية جراحية ناجحة على قدمه".وأكد ظهور أعراض الإصابة بـ(كورونا) على الرئيس بعد العملية، حيث إن نتائج فحص ساركيسيان جاءت إيجابية واضطر الرئيس إلى دخول الحجر الصحي وسيواصل أداء مهامه عن بعد.