القبض على سائق يسرق السيارات في السلام

تمكن ضباط مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن، اليوم الثلاثاء، من القبض على لص لقيامه بسرقة السيارات بمنطقة السلام بمحافظة القاهرة.وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة السلام أول بشارع جمال عبد الناصر، تمكنت من ضبط "م. ا"، 35 سنة، سائق، حال استقلاله سيارة وبحوزته "بنسة، مفك".بمواجهته عن مصدر السيارة اعترف بسرقتها بأسلوب كسر الزجاج، وتوصيل الأسلاك، باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته حال توقفها بشارع ابن النفيس من شارع جمال عبد الناصر، أمكن التوصل للمجني عليه مالك السيارة، وتبين انه يدعي "ا. م"، 33 سنة، سائق، وباستدعائه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة، وقرر بأنه كان في سبيله للإبلاغ، تحرر عن ذلك المحضر 2020 جنح القسم، العرض على النيابة للتحقيق.