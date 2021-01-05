القبض على سائق يسرق السيارات في السلام
الثلاثاء 05/يناير/2021 - 03:32 م
هدير مصطفيطباعة
تمكن ضباط مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن، اليوم الثلاثاء، من القبض على لص لقيامه بسرقة السيارات بمنطقة السلام بمحافظة القاهرة.
وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة السلام أول بشارع جمال عبد الناصر، تمكنت من ضبط "م. ا"، 35 سنة، سائق، حال استقلاله سيارة وبحوزته "بنسة، مفك".
بمواجهته عن مصدر السيارة اعترف بسرقتها بأسلوب كسر الزجاج، وتوصيل الأسلاك، باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته حال توقفها بشارع ابن النفيس من شارع جمال عبد الناصر، أمكن التوصل للمجني عليه مالك السيارة، وتبين انه يدعي "ا. م"، 33 سنة، سائق، وباستدعائه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة، وقرر بأنه كان في سبيله للإبلاغ، تحرر عن ذلك المحضر 2020 جنح القسم، العرض على النيابة للتحقيق.
وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة السلام أول بشارع جمال عبد الناصر، تمكنت من ضبط "م. ا"، 35 سنة، سائق، حال استقلاله سيارة وبحوزته "بنسة، مفك".
بمواجهته عن مصدر السيارة اعترف بسرقتها بأسلوب كسر الزجاج، وتوصيل الأسلاك، باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته حال توقفها بشارع ابن النفيس من شارع جمال عبد الناصر، أمكن التوصل للمجني عليه مالك السيارة، وتبين انه يدعي "ا. م"، 33 سنة، سائق، وباستدعائه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة، وقرر بأنه كان في سبيله للإبلاغ، تحرر عن ذلك المحضر 2020 جنح القسم، العرض على النيابة للتحقيق.