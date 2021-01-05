«الصحة» و«العدل» أكثر وزارتين في تركيا تجاهلا استجوابات المعارضة

استجوب نواب البرلمان التركي قرابة 15 ألف برلماني للحكومة خلال عام 2020 المنقضي، ولم يجب الوزراء على 6 آلاف استجواب منها، وتصدرت وزارتي العدل والصحة قائمة الوزارات التي تجاهلت الرد على استجوابات المعارضة، فيما كان حزب الشعوب الديمقراطي الكردي أكثر الأحزاب السياسية التي تجاهلت الحكومة استجواباتها.وبعد انتقال تركيا من نظام الحكم البرلماني إلى النظام الرئاسي، وجه النواب في البرلمان التركي 14 ألفًا 245 سؤالًا مكتوبًا إلى الوزراء في عام 2020، وحسب تقرير لجريدة «دوفار التركية» فإن 6006 من الاستجوابات التي وجهها النواب المعارضين للوزراء لم يتلقوا ردًا بشأنها.ولم ترد وزارة العدل على 1962 استجوابًا من أصل 2215، ولم ترد وزارة الصحة على 1345 استجوابًا من أصل 1436، في حين كان نواب حزب الشعوب الديمقراطي هم الأكثر من حيث عدم تلقي الإجابات على استجوابتهم، ولم يتم سن أي من مشاريع القوانين التي اقترحتها أحزاب المعارضة على البرلمان.