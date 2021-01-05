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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

رغم أن موسمها في مايو.. ظهور أسماك «السلوه» بشواطئ النجيلة ( فيديو)

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:26 م
أسماك السلوه
أسماك السلوه
ياسمين شعيب
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شهدت شواطئ مدينة النجيلة غرب مرسى مطروح، اقتراب كميات كبيرة من أسماك "السلوه" حيث قام عدد من الصيادين باصطيادها عن طريق الشبك.

وأوضح مطير عمران أحد أبناء مدينة النجيلة خلال حديثة لـ"الدستور، أن لأول مرة يقترب سمك "السلوه أو الحمام" كما يُطلق عليه من شاطئ النجيلة حيث أنه تم اصطياده عن طريق الشبك وتناوله جميع أهالي المدينة.

وأضاف أن تلك الفترة هي موسم الأسماك وهذا النوع من السمك موجود في المياه بأسراب كبيرة وعندما تهاجمها الأسماك الكبيرة من الاتجاه البحرى تبدأ بالطيران فى الاتجاه القبلي للهرب منها فتخرج على الشواطئ.

وأكد نصر الله تماوي رئيس جمعية الصيادين بمحافظة مطروح، أن ذلك النوع من الأسماك التى ظهرت على أحد شواطئ مدينة النجيلة هي من نوع " السلوه " وهي نوع من الأسماك المهاجرة التي تأتي قرب السواحل المصرية فى مطروح أو السواحل الليبية، حيث أن مكان تواجدها الرئيسي بمضيق جبل طارق ناحية المغرب.

وأشار إلى أن تلك النوع من الأسماك تهاجمه الأسماك الكبيرة فيطير حتى يصل إلى السواحل والشواطئ وتختلط بالرمال ولا تسطيع العودة مرة أخرى لموقعها موضحا أن الهجرة الموسمية لذلك النوع من الأسماك يكون كل عام في شهر مايو ويتم اصطيادها وبيعها في الأسواق مؤكدا على أن الغريب ظهور ذلك النوع في شهر يناير ومن المرجح أن يرجع السبب إلى تقلب المناخ.

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