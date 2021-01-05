مواعيد معرض إحلال السيارات ورابط موقع المبادرة

مواعيد معرض احلال السيارات

انطلقت أمس الاثنين، فاعليات مبادرة تحويل السيارات للعمل بالطاقة النظيفة والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 4_6 يناير الجاري بأرض المعارض الدولية، تسمح المبادرة لأصحاب السيارات التي مر عليها 20 عاما باستبدالها بأخرى تعمل بالوقود المزدوج ( البنزين والغاز الطبيعي)، خلال الفترة من 5_10 سنوات القادمة والتي توفر 50% من تكلفة التشغيل بنظام سداد مرن يصل إلى 10 سنوات والتي يمكن معرفة المزيد عنها من خلال هذا الرابط ( من هنا).

الأوراق التقديم في مبادرة تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي 2021

يمكن التقديم في مبادرة إحلال السيارات من خلال هذا الرابط ( من هنا) بتقديم الأوراق التالية:-





صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب السيارة





عقد تمليك أو إيجار للعقار الذي يقطن فيه صاحب السيارة





إيصال مرافق لم يمر عليه 3 شهور





صورة رخصة السيارة المطلوبة إحلالها سارية





شروط تمويل إحلال السيارات القديمة

يبحث الكثير من المواطنين عن مواعيد معرض احلال السيارات ورابط موقع المبادرة راغبين في معرفة الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدم المبادرة وهى:-





_ ألا يقل عمر صاحب السيارة المراد إحلالها عن 20 عاما ولا يقل عن 55 عاما.





_ أن يقدم رخصة مهنة من الدرجة الثالثة سارية.





_ أن يتعهد المتقدم بالالتزام بأداء المبلغ المستحق على السيارة وفقا لشروط السداد وإثبات إجمالي القدرة المالية السداد.





_ تقديم شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.





_ إلا يكون قد صدر عليه أي أحكام قضائية مخلة بالشرف.





_ تقديم كافة التحاليل الطبية المجراة في مستشفيات حكومية والتي تثبت عدم تعاطي المتقدم لمبادرة إحلال السيارات لأي مواد مخدرة أو كحوليات.





_ تصل مدة السماء إلى 120 شهرا على أن تكون متضمنة 3 شهور سماح فقط .





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يدير الكثير من المواطنين محرك البحث العالمي جوجل لمعرفةورابط موقع المبادرة التي تهدف إلى تحويل 1.8 مليون سيارة للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين بنظام سداد مرن والتي أثارت جدلا واسعا في الآونة الأخيرة حيث تشرف على تنفيذ الخطة الحكومية لعدة وزارات.