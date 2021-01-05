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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 405 مخالفات مرورية وسحب 36 عينة مخدرات للسائقين بسوهاج

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:07 م
مخالفة مرورية
مخالفة مرورية
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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شنت إدارة مرور سوهاج بإشراف اللواء محمد فريد، مساعد مدير الأمن للشرطة المتخصصة، ورئاسة العميد سيد نفادي، مدير إدارة المرور، والعميد شريف الشاعر، رئيس المباحث، والعقيد عمرو الضبع وكيل الإدارة، حملة مرورية مكبرة على الطرق السريعة وداخل المحافظة للحد من الحوادث.

وجاءت الحملة بناء على توجيهات اللواء الدكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، في إطار سياسة الوزارة المستمرة لتفعيل قانون المرور وتحقيق الانضباط المروري وضبط المخالفين من قائدي السيارات.

وأسفرت الحملة، بحسب بيان أمني، اليوم، عن سحب عينات عشوائية من السائقين بإجمالي 36 عينة مخدرات ثبت إيجابية واحدة منها، وتم إحالة صاحبها للنيابة العامة.

كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 405 مخالفات مرورية، وتحرير المحاضر اللازمة، وتم إحالة السائقين إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وركزت الحملة جهودها على التفتيش عن المركبات والسيارات المخالفة لخطوط السير والدراجات النارية دون تراخيص وعدم الالتزام بالأجرة المقررة لسيارات السرفيس.

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