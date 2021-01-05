اكتمال وصول قادة ورؤساء دول مجلس التعاون للمشاركة في قمة العلا

أفادت جريدة "الرياض - عاجل"، اليوم الثلاثاء، عن اكتمال وصول قادة ورؤساء دول مجلس التعاون للمشاركة في القمة الخليجية في العلا.وبمناسبة القمة الخليجية في العلا، قال الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إن سياسة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية وتسخير كل جهودها لما فيه خير شعوبها وبما يحقق أمنها واستقرارها.وأكد ولي العهد السعودي أن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستكون قمة جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار، وستترجم من خلالها تطلعات خادم الحرمين الشريفين وإخوانه قادة دول المجلس في لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات.