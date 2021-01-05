الرئيس العراقي: لا يمكن الاستمرار والبلد مستباح والدولة منتهكة

رفض برهم صالح الرئيس العراقي، اليوم الثلاثاء، أن تكون بلاده ساحة صراع الآخرين أو منطلقا للعدوان على أحد، وفقًا "الحدث عاجل ".وأضاف الرئيس العراقي، لن تستقيم أوضاع العراق مع أي وصاية أو تدخل خارجي، وأكد أن هناك من يريد أن ينشغل العراقيون بصراعات داخلية.وقال الرئيس العراقي، إنه لا يمكن الاستمرار والبلد مستباح والدولة منتهكة ومخترقة.ودعا الرئيس العراقي، إلى الشروع في الإصلاحات وضبط السلاح المنفلت لضمان انتخابات نزيهة.