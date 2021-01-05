في ذكرى رحيل سعاد نصر.. أبرز الفنانات ضحايا عمليات التجميل

- سعاد نصر:

- ناهد شريف:

- صفية العمري:

- فايزة أحمد:

- حورية فرغلي:

- ميسرة:

تحل اليوم 5 يناير ذكرى رحيل الفنانة سعاد نصر، والتي توفيت بسبب عمليات التجميل وعانت لفترة طويلة طبيا في غيبوبة حتى فارقت الحياة، ونرصد في هذا التقرير فنانات كانوا ضحايا عمليات التجميل التي تسبب في مخاطر كبيرة لهم وتشوهات كثيرة.خضعت الفنانة سعاد نصر إلي عملية تجميل لتقوم بشفط الدهون، لكن نتيجة حدوث خطأ في جرعة التخدير دخلت في غيبوبة كاملة لمدة عام قبل أن تفارق الحياة عام 2007.أجرت جراحة تجميلية في الثدي لمنع ترهله، لكن تسببت العملية في إصابتها بمرض سرطان الثدي الذي أودى بحياتها.أجرت الفنانة صفية العمري عملية تجميلية لشد الوجه والحقن بالسيلكون، لكن أثرت العملية سلبًا على وجهها بشكل كبير وفقدت التحكم في حركات بعينها بشكل نسبي.أجرت الفنانة فايزة أحمد عملية تجميل لخديها، لزيادة حجمهما لكن تسببت العملية في إصابتها بالسرطان وتسبب في وفاتها.لجأت الفنانة حورية فرغلي لعميات التجميل، وذلك بعد سقوطها من فوق الحصان مما تسبب في كسر أنفها، وبعد إجراء العملية الأولى أصبحت تعاني من انسداد قنوات التنفس، فلجأت لإجراء عملية أخرى لإصلاح تشوه شكلها، حتى وصل الأمر إلى عدم استطاعتها للتذوق أو شم الروائح.فشلت عملية تجميل لنفخ خدودها بسبب جرعة تخدير، تسببت في إصابتها بتسمم لكنها نجت من الموت لكن العملية الفاشلة تسببت في تورم وجهها وتشوه ملامحه بشكل ملحوظ.