تعليم القاهرة تحتفل باليوم العالمي للغة برايل

احتفلت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، باليوم العالمى للغة برايل، أونلاين، برعاية محمد عطية، مدير المديرية.وأشار مدير المديرية إلى أهمية توفير الرعاية الكاملة لمدارس المكفوفين من ذوى الاحتياجات الخاصة، ويجب أن يكونوا متساوين فى الحصول على الحقوق الممنوحة لغيرهم.وأكد أن الاحتفال باليوم العالمى لطريقة برايل منذ عام 2019، لإذكاء الوعى بأهمية لغة برايل بوصفها وسيلة اتصال للمكفوفين فى التعليم وحرية التعبير والرأي.وشدد على أن لغة برايل هى عرض للرموز الأبجدية والرقمية باستخدام 6 نقاط يمكن تحسسها باللمس لتمثل كل حرف وعدد بما في ذلك رموز الموسيقى والرياضيات والعلوم، وتابع: سميت بهذا الاسم نسبة إلى مخترعها في القرن الـ19 الفرنسي (لويس برايل)، الذى يوافق اليوم ذكرى ميلاده، ويستخدمها المكفوفون لقراءة نفس الكتب والنشرات المطبوعة بالخط المرئى.وولد لويس برايل في باريس 4 يناير عام 1809، وعندما كان في الثالثة من عمره جرحت إحدى عينيه، مما أدى إلى إصابته بفقدان البصر وفي سنوات دراسته الأولى كان يحضر مستمعًا ثم استمر في الدراسة حتى أصبح معلمًا، ولقد استوحى فكرة لغة برايل من ضابط في الجيش الفرنسي الذى ابتكر طريقة مشفرة يستطيع بها الجنود التخاطب دون كلام.