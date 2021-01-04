عاشور يتهم رجائي عطية بالتسبب في أزمة «المحامين العرب»

قال سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، عضو مجلس الشيوخ، إن رجائي عطية تسبب في أزمة داخل اتحاد المحامين العرب، وافتعل معركة أضرت بالاتحاد: "كعادته حرص على استدعاء اسمي في المعركة دون أن يكون لي نصيب فيها".أضاف عاشور، في رسالة وجهها لأعضاء الجمعية العمومية للمحامين: نقيب محامين مصر وفق القانون الأساسي للاتحاد ليس له أي صلاحيات ومنصبه شرفي، وكافة رؤساء الاتحاد السابقين ومنهم شخصي ليس لهم مكتب خاص بهم في مقر اتحاد المحامين العرب.تابع "ليس من حق أحد أن يفرض نفسه على الاتحاد، خاصة وأن الخلاف على منصب أمانة الاتحاد ملف قديم سبق تولي رجائي عطية المنصب، وإجراءات الاتحاد لسحب الثقة من ناصر الكريوين مسببة وصحيحة.وواصل: توسمنا الخير في ناصر الكريوين بعد انتخابه أمينًا عامًا للاتحاد في 2018، لكن تصرفاته نالت غضب الاتحاد، خاصة أنه حرص على الوقيعة بين أعضاء المكتب الدائم وتهميش دور مصر، ناهيك عن بعض الشبهات المالية التي لاحقته وقد تراكمت عليه ضرائب الدخل حتى تم تقديم بلاغ ضده بالتهرب الضريبي.تابع "للأسف الشديد رجائي عطية وقّع على شيك بـ950 ألف جنيه لمصلحة الضرائب لسداد الضرائب المتأخرة للأمين العام الحالي والسابق عليه، بما أغضب أعضاء المكتب الدائم وصمموا على عزله واختيار أمين عام جديد في مخالفة صريحة.ولفت النقيب السابق للمحامين إلى أن: "رجائي عطية أقام الدنيا ولم يقعدها بسبب الكريوين، واقتحم مقر الاتحاد وكسر الأبواب، بما لا يليق بمنصب نقيب محامي مصر، كما استعان ببلطجية، بشكل أضر بصورة مصر وهدد وجود مقر الاتحاد الدائم بها".