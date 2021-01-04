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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أحمد مهني يستمع لمشاكل أهالي السيوف بالإسكندرية

الإثنين 04/يناير/2021 - 07:59 م
المحاسب أحمد مهنى
المحاسب أحمد مهنى
إسلام نصير
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التقى المحاسب أحمد مهنى عضو مجلس النواب، الأمين العام لحزب الحرية المصري، بأهالى منطقة الإسكان الصناعي بالسيوف بمحافظة الإسكندرية، يرافقه المهندس حسن خليل مدير منطقة شرق بشركة الإسكندرية للصرف الصحى للوقوف على المشكلات التى تواجه المنطقة، وذلك بدعوة من علاء على رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بالإسكان الصناعي ومحمد البحيرى.

وأجمع الأهالي على وجود مشكلة بالصرف الصحى بالمنطقة نتيجة إلغاء محطة الرفع الخاصة بالمنطقة، وكذلك غرق غرفة المحولات الكهربية في الشتاء نتيجة انخفاض مستوى الأرض.

واستمع النائب لهذه المشاكل بساحة الحضانة الخاصة بالجمعية، وتمت زيارة المحطة المتوقفة بصحبة المهندس مدير عام شرق والمهندس مدير عام الصيانة.

وناقش مهنى الحلول قصيرة المدى وطويلة المدى مع اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة الشركة خلال لقاء، كما استمع النائب لبعض المشاكل الشخصية الخاصة بالتأمينات وغيرها ووعد بالعمل على حلها.

كما قام النائب بزيارة لمنطقة السوق النموذجية فى منطقة السيوف خلف مركز الشباب للعمل على تشغيله خدمة لأهالي المنطقة، ثم زار النائب شارع الدكتور محمد رشاد شفيق، حيث التقى ببعض الأهالي على مقهى آدم للاستماع إلى مشكلات المنطقة الخاصة بالرصف وإعادة فتح أحد المساجد المغلقة.
أحمد مهني يستمع لمشاكل أهالي السيوف بالإسكندرية
أحمد مهني يستمع لمشاكل أهالي السيوف بالإسكندرية
أحمد مهني يستمع لمشاكل أهالي السيوف بالإسكندرية
أحمد مهني يستمع لمشاكل أهالي السيوف بالإسكندرية
أحمد مهني يستمع لمشاكل أهالي السيوف بالإسكندرية
أحمد مهني يستمع لمشاكل أهالي السيوف بالإسكندرية
أحمد مهني يستمع لمشاكل أهالي السيوف بالإسكندرية
أحمد مهني يستمع لمشاكل أهالي السيوف بالإسكندرية
أحمد مهني يستمع لمشاكل أهالي السيوف بالإسكندرية
أحمد مهني يستمع لمشاكل أهالي السيوف بالإسكندرية

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