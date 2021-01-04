بورصة دبي تقود مكاسب أسواق الخليج

صعدت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج، اليوم الإثنين، بفضل ارتفاع أسعار النفط وتفوقت بورصة دبي على سائر الأسواق مع تلقيها دفعة من أسهم الشركات العقارية والبنوك.ولامس النفط أعلى مستوياته في عدة أشهر اليوم وسط توقعات بأن أوبك ومنتجين حلفاء سيبقون على الإنتاج عند المستويات الحالية في فبراير وآمال بأن تكبح لقاحات تفشي الفيروس.وقالت ثلاثة مصادر في أوبك+ اليوم الإثنين إن معظم دول المجموعة ترغب في تأجيل زيادة مزمعة في إنتاج النفط اعتبارًا من فبراير بسبب ضعف الطلب على الوقود وسط إجراءات جديدة للعزل العام في انحاء العالم.ولقيت المعنويات دعمًا من بيانات عالمية مشجعة للقطاع الصناعي.وأظهرت مسوح اليوم نمو القطاع الصناعي في أوروبا في نهاية 2020.ونمت أنشطة المصانع في آسيا بفضل طلب من الصين وأغلق مؤشر دبي مرتفعًا 2.9 بالمائة مسجلًا أكبر مكاسب ليوم واحد منذ السابع من يونيو.وكان سهم إعمار العقارية القيادي أكبر الرابحين وصعد 5.3 بالمائة. وارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 4.3 بالمائة.وزاد سهم بنك دبي الإسلامي 1.8 بالمائة بينما ربح سهم داماك العقارية 3.8 بالمائة.في أبوظبي، كسب المؤشر 0.7 بالمائة مدعومًا بصعود سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، واحدًا بالمائة وسهم مجموعة اتصالات 0.7 بالمائة.وأغلقت بورصتا دبي وأبوظبي على صعود لليوم الثاني على التوالي.وارتفع مؤشر البورصة السعودية القياسي 0.6 بالمائة.وكسب سهم مصرف الراجحي 1.1 بالمائة بينما صعد سهم كيان السعودية للبتروكيماويات 6.4 بالمائة بعدما وافقت وزارة الطاقة على طلبها لزيادة تخصيص غاز الإيثان بحد أقصى 30 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا.وارتفع مؤشر سوق الأسهم القطرية 0.4 بالمائة مع صعود سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 0.7 بالمائة.وفي البورصة المصرية، تراجع المؤشر الرئيسي 0.3 بالمائة مع انخفاض سهم البنك التجاري الدولي 0.6 بالمائة.السعودية.. كسب المؤشر 0.6 بالمائة إلى 8668 نقطة.أبوظبي.. زاد المؤشر 0.7 بالمائة إلى 5115 نقطة.دبي.. قفز المؤشر 2.9 بالمائة إلى 2579 نقطة.قطر.. تقدم المؤشر 0.4 بالمائة إلى 10477 نقطة.مصر.. تراجع المؤشر 0.3 بالمائة مسجلًا 10814 نقطة.البحرين.. نزل المؤشر 0.4 بالمائة إلى 1483 نقطة.سلطنة عمان.. ارتفع المؤشر 0.4 بالمائة إلى ‭3695‬ نقطة.الكويت.. انخفض المؤشر 0.3 بالمائة ليبلغ 6051 نقطة.