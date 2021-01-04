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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

في 4 أيام.. 9665 إصابة بكورونا في سويسرا

الإثنين 04/يناير/2021 - 03:47 م
كورونا في سويسرا
كورونا في سويسرا
وكالات
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أظهرت بيانات السلطات الصحية السويسرية، اليوم الإثنين، زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا 9665 حالة منذ يوم الخميس،  بينما بدأت سويسرا حملة التحصين ضد المرض في مختلف أنحاء البلاد.

وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في سويسرا وإمارة ليختنشتاين المجاورة إلى 461961 حالة، وزادت الوفيات 189 إلى 7271 حالة، في حين أدى دخول 367 حالة جديدة المستشفيات إلى استمرار الضغط على نظام الرعاية الصحية.

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