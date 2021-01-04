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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أعداد مشردي فيضانات ماليزيا تتجاوز الـ10 آلاف

الإثنين 04/يناير/2021 - 02:59 م
فيضانات ماليزي
فيضانات ماليزي
وكالات
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ذكر تقرير إخباري، اليوم الاثنين، أن أجزاء كبيرة من السواحل الشرقية في شبه الجزيرة الماليزية شهدت استمرار هطول الأمطار الغزيرة، حيث تجاوزت أعداد مشردي الفيضانات الـ10 آلاف.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية (برناما) أن المناطق التي شهدت هطول الأمطار تضمنت ولايتي ترنجانو وبهانج، وأحدثها جنوبا ولاية جوهور.

وقد ارتفع عدد المشردين في ولاية بهانج إلى 3979 شخصا حتى الساعة الرابعة من مساء أمس، فيما قال رئيس الأمانة العامة للجنة إدارة الكوارث الإقليمية، المقدم تشيك آدم عبدالرحمن، إن عدد المشردين في ولاية ترنجانو ارتفع إلى 222 شخصا مقابل 138 شخصا.

أما في ولاية جوهور فقد تراجع عدد المشردين إلى 6391 شخصا، حسب المسئول الماليزي.

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