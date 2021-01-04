شرطة الكهرباء تضبط 3529 قضية سرقة تيار

شنت شرطة الكهرباء بوزارة الداخلية، اليوم الأثنين، حملات موسعة استهدفت ضبط الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية.أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، عن ضبط 13529 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.تم تحرير المحاضر اللازمة وعرضها على النيابات المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة، وجارِ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.